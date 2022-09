SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Sambenedettese Basket Academy giunto in redazione.

“La Infoservice Sambenedettese Basket comunica l’interruzione di ogni rapporto in essere con l’atleta Jaime Fernandez Hernandez e la relativa risoluzione del contratto.

L’atleta, giunto in Riviera per lo svolgimento della preparazione pre-campionato; ha già fatto ritorno in Spagna nella giornata di lunedì 19 settembre”.