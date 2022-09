CIVITANOVA MARCHE – I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno arrestato uno spacciatore di cocaina: l’uomo è stato fermato nell’ambito di un controllo in un bar, poco dopo aver ceduto una dose di sostanza a un cliente.

Segue il comunicato della Compagnia di Civitanova Marche:

«Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio esperiti tra l’altro allo scopo di prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, anche sulla base delle linee guida delineate dal Prefetto di Macerata, Dott. Flavio Ferdani, in sede di Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno dato esecuzione, con l’ausilio delle due unità cinofile antidroga in forza, ad un’attività di polizia giudiziaria d’iniziativa scaturita da un controllo condotto nei pressi di un bar, nei confronti di un cittadino di nazionalità italiana, gravato da numerosi precedenti di polizia e privo di occupazione.

Le operazioni di servizio eseguite nei confronti dell’uomo hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo una dose di cocaina detenuta dal soggetto – segnalato alla competente Prefettura – che, sulla base delle dichiarazioni rese, era stata appena acquistata all’interno dell’esercizio commerciale.

I militari hanno così proceduto all’immediata identificazione del cedente, anch’egli di nazionalità italiana, effettuando nei suoi confronti una perquisizione d’iniziativa, come previsto dall’articolo 103 del D.P.R. 309 del 1990.

La perquisizione personale ha consentito di sottoporre a sequestro probatorio 9 dosi di cocaina e € 2.630 in banconote di diverso taglio; le ricerche poi condotte presso l’abitazione del responsabile, sita nel Comune di Corridonia (MC), hanno invece portato al rinvenimento e alla conseguente cautela di 8,8 grammi di hashish, di 53,70 grammi di sostanza da taglio, nonché di un coltello a molla illegalmente detenuto.

L’uomo, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e altresì denunciato per l’illecito penale di detenzione abusiva di armi. Su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, è stato condotto agli arresti domiciliari.

La prevenzione e il contrasto ai traffici illeciti, anche via mare, fra cui quelli di sostanze stupefacenti e di prodotti comunque dannosi per la salute, continuano ad essere costante impegno della Guardia di Finanza, che mira alla salvaguardia della vita umana».