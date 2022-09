SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ appena uscito “Oceano Irrazionale. Cronache di uno psicoterapeuta” di Matteo Maria Bonani, edito dalla casa editrice sambenedettese Mauna Loa Edizioni.

In questo racconto autobiografico, Matteo Maria Bonani attraversa i propri precipizi interiori e gli inferni dei suoi pazienti, scegliendo di non contrastare i venti impetuosi, ma di danzare con le correnti per navigare nell’oceano irrazionale dell’esistenza. L’incontro con la sofferenza mentale dei pazienti si alterna a episodi personali, a sottolineare la continuità tra i paesaggi umani e a suggerire al lettore come, dalle difficoltà della vita, possa scaturire una sorprendente fiducia nell’esistenza stessa.

Matteo Maria Bonani vive a Padova dove svolge l’attività di psicoterapeuta, docente e supervisore nell’area della psichiatria, delle disabilità e della tutela del minore. Insieme alla moglie si dedica alla musica medicina e tiene seminari per l’evoluzione personale attingendo alle filosofie orientali e alle tradizioni sciamaniche. È coautore del libro “Il canto della foresta. Ayahuasca e medicina sciamanica” (con Silvia Riccamboni, Mauna Loa Edizioni 2022).

“Andare avanti, oltre il punto dove abbiamo imparato a credere non sia possibile, è una capacità di vitale importanza. Questo racconto intreccia la mia storia e quella di altre esistenze segnate da ferite talvolta estreme. Mi hanno insegnato che in ognuno di noi vi sono i semi per far crescere la pianta della fiducia nella vita -ha commentato l’autore.