SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista del 7 ottobre che sancirà l’inizio del nuovo Campionato di Serie D di calcio a 5, l’A.S. Sambenedettese Calcio a 5 è stata inserita nel Girone E con le seguenti squadre: Bocastrum United, Amici 84, Tribalcio Picena, Atletico Ascoli 2000, Futsal Vire, Ripaberarda C5, Sporting Grottammare, Futsal L.C., Truentin Lama, Damiani & Gatti Ascoli, Frog’s Club Sport.

Di seguito la nostra intervista al presidente dell’A.S. Sambenedettese Calcio a 5, Alessio Collini.

Dopo la scorsa stagione in cui avete concluso il campionato di Serie D chiuso al settimo posto, quali sono gli obiettivi di quest’anno?

“L’anno scorso dopo dieci anni di attività con la mia società storica, il San Benedetto City, abbiamo disputato il primo campionato di Serie D e mi è servito per imparare e conoscere al meglio le dinamiche di una competizione per me nuova. In corso d’opera poi venne ufficializzato l’accordo con il presidente della Sambenedettese Calcio Roberto Renzi e da lì è nata l’attuale AS Sambenedettese Calcio a 5.

Ora, che per la prima volta nella storia di San Benedetto del Tronto esiste la Samb Calcio a 5 gli obiettivi e le ambizioni sono stati stravolti. Abbiamo fatto una sessione di calciomercato davvero importante che ci ha resi indiscussi protagonisti e ritengo appunto di aver allestito una rosa davvero forte e completa in ogni reparto”.

Quest’estate vi siete ritagliati un ruolo da protagonisti nel calciomercato e avete acquistato tanti calciatori, ci può dire quali sono i nuovi innesti? Inoltre quali sono i giocatori della passata stagione che avete riconfermato?

“Il fiore all’occhiello della campagna acquisti è stato l’arrivo di Giampiero Mindoli, un’icona del calcio a 5 italiano, proveniente dalla Damiani & Gatti Ascoli vincitrice del Campionato di Serie B. Ma allo stesso tempo non si possono non annoverare acquisti di spessore come l’attaccante Domenico Del Grande, il difensore Andrea Fusco, il portiere Riccardo Luciani provenienti dalla CSI Stella e il laterale Martin Piccinini proveniente dalla Tecno Riviera delle Palme. Sono tutti giocatori di grande esperienza che vantano anni di curriculum ad alto livello nel mondo del calcio a 5.

Della passata stagione sono stati riconfermati i giocatori più rappresentativi che hanno ben figurato al San Benedetto City. Parlo di Andrea Castelli, Fabrizio Bastianelli che fu vice capocannoniere del girone con 38 gol, Massimo De Carolis medaglia di bronzo per marcature con 30 gol ed il portiere Alessandro Capriotti su cui la società crede molto vista la sua giovane età. Completano la rosa Giuseppe Lisso, Andrea Nava, Mirko Bartolini, Nino Ruggieri, Marco Ulissi, Daniele Troli“.

Nel corso della stagione passata in panchina è subentrato mister Michetti e rimarrà ad allenare anche quest’anno. Ci può spiegare la scelta della sua riconferma?

“Per me mister Michetti rappresenta il perno fondamentale del mio progetto da qui fino ai prossimi tre anni. Mi fu presentato a novembre dello scorso anno dal direttore Sportivo Stefano Pierantozzi, lo stesso che ha curato la trattativa con Mindoli, e da quella volta siamo entrati subito in simbiosi.

Oltreché essere un grandissimo conoscitore del calcio a 5, vista la sua esperienza da giocatore per oltre vent’anni, è soprattutto una grande persona dal punto di vista umano e lavorativo. Non abbiamo mai avuto nessuna divergenza e penso che la società gli abbia dato tutti i strumenti necessari per fare bene”.

Vuole fare un invito ai cittadini a vedere la partita? Sarà possibile seguire la squadra anche in streaming?

“Quest’anno il leitmotiv dovrà essere il venerdì sera tutti a tifare la Samb calcio a 5 e la domenica tutti a tifare la Samb Calcio. Nell’anno del centenario il mio sogno sarebbe che entrambe le squadre possano salire in Serie C, ce lo meritiamo… lo merita la nostra città.

Per le partite in casa abbiamo predisposto la diretta sulla nostra pagina Facebook (Samb Calcio a 5) in modo che anche chi è impossibilitato a venire al campo potrà seguire le sorti della squadra rossoblu comodamente da casa. Quest’anno più che mai sarà fondamentale l’apporto del pubblico visto che per la prima volta nella storia andrà di scena il derby tra Samb ed Ascoli Calcio a 5.

Inoltre intendiamo ringraziare i nostri trenta sponsor che fino ad oggi hanno creduto ed investito nel progetto rendendo così possibile gli importanti investimenti fatti e dandoci di conseguenza la forza per ambire alla vittoria del campionato”.