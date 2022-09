GIULIANOVA – I militari dell’Arma dei Carabinieri di Giulianova, in seguito a un controllo eseguito nella giornata di ieri – giovedì 22 settembre –sul territorio, hanno arrestato una 31enne del luogo per spaccio di sostanze stupefacenti. Gravata da precedenti, la donna, che stava cedendo una dose di cocaina e una di eroina a una 36enne, è in regime di arresti domiciliari.

Segue il comunicato dei Carabinieri di Giulianova:

«Nella serata del 20 settembre u.s., i Carabinieri di Giulianova hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente una donna di Giulianova, di anni 31. Nel corso della serata una pattuglia, impegnata in attività di prevenzione e controllo del territorio, notava due donne incontrarsi e scambiarsi qualcosa. Insospettiti da tale comportamento, e conoscendo anche la 31enne in quanto già gravata da precedenti di polizia, procedevano all’immediato controllo, recuperando e ponendo sotto sequestro due bustine in plastica: una contenente una dose di cocaina e l’altra una dose di eroina. che erano state appena cedute all’acquirente, una donna di 36 anni, anche lei con precedenti di polizia.

A quel punto i Carabinieri procedevano all’arresto in flagranza della 31enne. la quale veniva tradotta in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

Il giorno seguente l’arresto veniva convalidato, e la donna sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

La 36enne. invece. è stata segnalata al Prefetto di Teramo per uso non terapeutico di stupefacenti».