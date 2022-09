MONTEPRANDONE – Un altro derby dopo quello all’esordio contro Cingoli. Stavolta l’avversario è Camerano, in trasferta. Si gioca sabato 24 settembre, alle 18.30.

Quarta giornata del campionato di Serie A2 girone B e l’occasione, di nuovo, di guadagnare i primi punti della stagione. Torna disponibile, dopo il turno di squalifica scontato contro Modena, il terzino Manuel Russello.

Del prossimo avversario, due vittorie in tre partite, l’ala argentina Patricio Pato Martin dice: – “Sarà una partita tosta. Camerano è una formazione forte, specie in casa. Stiamo preparando bene la partita, andremo lì con grinta. Noi siamo una squadra giovane, con tanti ragazzi che stanno facendo la prima esperienza in Serie A2 e quindi serve un po’ di tempo. Ma la strada è quella giusta, prima o poi arriveranno i punti” – conclude Pato Martin.

Sintetico il pensiero di coach Andrea Vultaggio: “Siamo concentrati e ci teniamo a fare bene. In un derby le motivazioni raddoppiano”.