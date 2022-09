SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I fan di J.And e Giulio Jay fanno festa per l’uscita sulle principali piattaforme di “Bambolera”, l’ultima fatica dei due artisti sambenedettesi, supportati come sempre dall’incisiva voce di Danira Micozzi.

Dalla copertina alla scelta del giorno di uscita è stato tutto scelto interattivamente dai fan con “Bambolera” che, nel giro di pochi giorni, ha già avuto molte visualizzazioni del video.

“Le 5 parole chiavi di Bambolera – ha detto J.And – sono energico, forza, dinamicità, fluido e travolgente. Energico come la base a 130bpm fatta da Giulio Jay, forza come la voce grintosa di Danira Micozzi, dinamicità come il video di Tera studio (Larry e Frizzoh), fluido come le rime e il flow di J.And e travolgente perchè “Bambolera” travolgerà e farà ballare anche in inverno”.

Continua poi J.And: “Il video era difficile da dirigere, perché “Bambolera” ha un testo diverso dai soliti brani reggaeton estivi che danno l’impressione di seguire sempre lo stesso cliché, mentre il nostro brano vede la donna nella sua dolcezza, nella sua forza e la paragona a tanti cibi, da quelli dolci, a quelli fruttati, piccanti e via discorrendo”.

“Ringrazio – conclude – Elisabetta Spinozzi e Valentino Marozzi per la location e Lidia Cameli, la stilista che si è occupata degli outfit“.