FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 01.30 circa in via Flaminia a Falconara Marittima, per via di un incendio sviluppatosi all’interno di un garage abbandonato. La squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio allo stabile annesso ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.