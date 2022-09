CENTOBUCHI – Dopo la prima vittoria stagionale in Coppa Italia Promozione, l’Atletico Centobuchi continua ad allenarsi in vista della gara di campionato contro Casette Verdini.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il centrocampista classe 2002 Nicolò Travaglia. Di seguito le sue dichiarazioni.

Travaglia: “La partita è andata come volevamo. C’era voglia di riscatto dopo le due sconfitte, abbiamo fatto ciò che ci ha detto il mister, due tocchi e palla a terra. Giocando sempre così poche squadre ci potranno far paura. Il palo? Erano passati due minuti dal calcio d’inizio, c’è stato questo cross e sono andato sulla seconda palla, ho provato il tiro di contro balzo ed ho colpito il palo. Con il gruppo? Mi sto trovando benissimo e miei compagni mi aiutano a crescere. Lo scorso anno era la prima stagione con i grandi dato che ho fatto sempre la Juniores e ho impiegato del tempo ad inserirmi. Casette Verdini? Saremo concentrati e scenderemo in campo come abbiamo fatto con il Grottammare sperando di portare a casa i primi tre punti”.