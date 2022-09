SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È andata in scena oggi, giovedì 22 settembre, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto, la riunione della VI Commissione Bilancio per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti; Rendiconto consolidato 2021; Bilancio consolidato 2022; Ratifica variazioni di bilancio; Varie ed eventuali;

Approvati i verbali delle due sedute precedenti alla conferenza odierna, l’assessore al bilancio Domenico Pellei, d’accordo con il parere dei consiglieri presenti, ha anticipato l’esposizione delle ratifiche di giunta e delle variazioni di bilancio al quarto punto all’ordine del giorno, con una presentazione organica degli interventi a cui verrà chiesta ratifica in consiglio comunale giovedì prossimo. Lo scorso 13 settembre, come spiegato dettagliatamente dall’assessore, sono state portate in variazione d’urgenza in giunta due variazioni di bilancio: la prima riguardante interventi il cui carattere d’urgenza è determinato dall’avviamento dell’anno scolastico, con interventi in materia di patrimonio edilizia scolastica; la seconda, invece, proveniente dal direttore politiche giovanili sistema bibliotecario, sull’iscrizione come previsione entrata-spesa di un contributo di circa 9 mila euro per l’acquisto di libri. Ulteriori 2 richieste, motivate dall’Ats 21, con la necessità di trasferire 25 mila euro di fondi vincolati alla lotta alla povertà tramite tirocini di inclusione sociale. Infine, l’iscrizione da parte dell’ufficio e del servizio sport e turismo contributo di 10 mila euro dalla Regione Marche per il potenziamento dello sportello di informazione turistica. Giovedì, inoltre, verrà portata in consiglio una variazione di bilancio di previsione con richieste portate avanti da lavori pubblici e da quelle sollecitate dal servizio politiche sociali.

Passati alla disamina dei punti due e tre all’ordine del giorno (considerati unicamente) il presidente di commissione Paolo Canducci ha ceduto nuovamente la parola all’assessore Pellei che ha dichiarato: “Come previsto dal testo unico degli enti locali, è stabilito l’obbligo per l’ente di approvare il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Conseguentemente a questo obbligo, si è proceduti innanzitutto alla definizione del gruppo di amministrazione pubblica (perimetro di consolidamento) e, successivamente, all’ approvazione dello schema di bilancio consolidato esercizio 2021. Ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, si è fatto riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 11bis del decreto legislativo 118 del 2011 del Tuel: le finalità del bilancio consolidato sono quelle di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci dei singoli enti, per attribuire all’amministrazione della capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare il gruppo di amministrazione pubblica e per ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie. Insieme allo schema di bilancio, è stata depositata la relazione dell’organo di revisione che ha rilevato che l’area di consolidamento è stata correttamente determinata, che la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato e, infine, che il bilancio consolidato 2021 è stato redatto adottando le corrette procedure. L’invito della giunta, ovviamente, è quello dell’approvazione in consiglio comunale”.

In risposta al quesito della consigliera Bottiglieri sull’eventuale mancata approvazione del bilancio consolidato, è intervenuta la dirigente del settore bilancio Catia Talamonti: “Il bilancio consolidato va approvato entro il 30 settembre: la sanzione per la mancata approvazione è l’impossibilità di procedere alle assunzioni (di qualunque tipologia) fino all’approvazione. Alcuni servizi ne risentirebbero in maniera pesante”. A quel punto, è intervenuto con toni scherzosi Pellei: “Confidiamo nel voto favorevole di tutti in consiglio comunale, l’approfondimento è oltremodo necessario”.