SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’istituzione musicale “Vivaldi” ha pubblicato un avviso per invitare coloro che hanno i requisiti a presentare manifestazione di interesse allo svolgimento di supplenze qualora non vi siano in graduatoria docenti esterni disponibili.

Le materie per cui si ricercano docenti interessati a queste collaborazioni professionali sono l’insegnamento di violino, tromba, trombone, basso tuba, clarinetto, sassofono, corno, basso elettrico. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.30 di giovedì 6 ottobre 2022, consegnate di persona all’Ufficio protocollo oppure inviate con Pec (esclusivamente in formato Pdf) all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it

L’avviso integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comunesbt.it – sezione “Altri avvisi pubblici”.