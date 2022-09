RIMINI – Si è conclusa a Rimini la seconda e ultima tappa del circuito interzonale dell’Adriatico, nel Primo giorno di regata, le condizioni metereologiche hanno fatto da padrone, costringendo tutti gli equipaggi a terra a causa del forte vento da nord est con raffiche fino a 50 nodi.

Il secondo giorno lo schema è stato completamente opposto infatti il vento ora a regime di brezza consentiva lo svolgimento di una sola delle cinque regate in programma. Negli Under 15 Federico Emiliani sin dalla partenza si posizionava alla testa della classifica riuscendo a concludere la regata con ampio margine sugli avversari, bene anche Paolo Nepi che chiude in 5^ posizione.

Tra le più piccole Celeste Bartolomei dopo aver condotto 3/4 di gara tradita da un buco di vento chiude al 5° posto dietro la sua compagna di squadra Olivia Bianchi. Nella classifica Under 17 Sofia Cerri conclude la prestazione al secondo posto. In netto miglioramento gli altri quattro componenti della squadra Giorgio Croci, Giuseppe Todaro, Stefano Rossi, Flavia Illuminati.