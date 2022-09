MARTINSICURO – Un uomo di 37 anni. extracomunitario incensurato residente nella cittadina truentina, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nella sua auto sono stati rinvenuti 215 grammi di cocaina.

Nel corso di un controllo alle auto in transito, lungo la S.S. 16 Adriatica, i militari, insospettiti dai segnali di nervosismo palesati dall’uomo, hanno deciso di procedere ad una approfondita ispezione del veicolo, rinvenendo, in un vano ricavato nella parte inferiore del cruscotto, un involucro con i 215 grammi di cocaina, che. una volta tagliata in dosi per lo spaccio, avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 40mila Euro.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e tradotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.