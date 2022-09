SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 20 settembre, la Giunta ha approvato i seguenti provvedimenti:

– l’atto di indirizzo per l’attivazione di un servizio di doposcuola a regia comunale presso gli Istituti comprensivi cittadini a partire dall’anno scolastico 2023/24;

– la nomina, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, del dottor Paolo Braccini e del dottor Luca Ricciotti quali componenti del Nucleo di Valutazione che è composto anche dal Segretario Generale dottor Stefano Zanieri che ne è anche il presidente. I componenti del Nucleo di valutazione devono garantire l’applicazione del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna organizzazione e gli organi di indirizzo politico possono avvalersi del Nucleo di valutazione nella definizione degli obiettivi strategici e nella gestione delle risorse e delle responsabilità per gli obiettivi stessi.

– l’accoglimento della proposta di partenariato avanzata dalla Asd “Il Faro Basket” per la partecipazione al progetto “Spazi Civici di comunità” promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute. Con lo stesso atto si concede, per attuare il progetto, l’uso del “CentroGiovani G. Antonini” e delle strutture sportive attigue da qualificare come “Spazi civici di comunità”, contesti pubblici che permettono ai giovani di esercitare le loro libertà civiche, accedendo alle informazioni, esprimendo opinioni e formando gruppi sociali per partecipare al meglio alla vita pubblica.