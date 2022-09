SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 25 settembre anche i sambenedettesi saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi membri di Camera e Senato.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e la novità riguarda gli elettori che, alla data del 25 settembre 2022, avranno compiuto la maggiore età: essi potranno votare anche per il Senato della Repubblica.

A San Benedetto gli aventi diritto al voto sono 37.967 di cui 17.969 maschi e 19.998 femmine. L’elettore più anziano è una donna, che ha compiuto 105 anni a febbraio. Così come una ragazza è l’elettrice più giovane, compiendo il 18esimo anno di età proprio il giorno del voto.

Per votare è necessario esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento in corso di validità. Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato, che riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Chi avesse smarrito la tessera o avesse esaurito gli spazi a disposizione per la timbratura deve recarsi all’ufficio elettorale (sede municipale di viale De Gasperi, secondo piano) per chiedere una nuova tessera. L’ufficio resterà aperto a tale scopo venerdì 23 e sabato 24 settembre, con orario continuato dalle 9 alle 18, e domenica 25 settembre per l’intero periodo di apertura dei seggi.

I seggi istituiti in città sono 43 nelle consuete ubicazioni della scuola “Sacconi” (seggi 1 – 2 – 3 – 4), scuola “Miscia” (seggi 5 – 6 – 7 – 8), scuola “Marchegiani” (seggi 9 – 10 – 11 – 12), ospedale civile (seggio 13), scuola “Piacentini” (seggi 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19), scuola “Curzi” (seggi 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28), scuola “Ragnola” (seggi 29 – 30 – 31), scuola “Spalvieri” (seggi 32 – 33 – 34 – 35 – 36), scuola “Cappella” (seggi 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43).

Il seggio numero 17 è anche sede del seggio speciale per gli ospiti della casa di cura “Villa Anna” che non sono in grado di recarsi al seggio. Il seggio 23 invece è deputato a raccogliere il voto dei ricoverati nella Rsa San Giuseppe, il numero 8 per i ricoverati nella clinica Stella Maris.

Il Comune ha organizzato il servizio di trasporto per elettori impossibilitati a raggiungere autonomamente il seggio per disabilità o deambulazione gravemente ridotta. Il servizio funzionerà con gli stessi orari di apertura dei seggi e la richiesta dovrà essere inoltrata all’ufficio elettorale telefonando al numero 0735/794502. Gli ambulatori Asur di piazza Nardone rilasciano le certificazioni mediche necessarie per attestare la condizione di elettore fisicamente impedito o bisognoso del voto assistito negli orari di apertura al pubblico.

Anche in questa occasione, il Comune di San Benedetto del Tronto metterà a disposizione, sulla home page del sito istituzionale www.comunesbt.it un servizio di consultazione on line dei risultati del voto. I dati saranno aggiornati man mano che affluiranno dai seggi all’Ufficio Elettorale per essere comunicati alla Prefettura di Ascoli Piceno.