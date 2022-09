SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel rispetto della norma che prevede l’introduzione in modo esclusivo del Sistema PagoPA, si rende noto che lo Sportello Economale del Comune di San Benedetto del Tronto ha avviato la fase di dismissione del sistema di pagamento in contanti per i servizi erogati dall’Ente.

Questo sistema sarà in vigore fino alla fine del 2022, con il nuovo anno sarà possibile pagare soltanto con carte di credito, carte di debito, Postepay presso i Pos già abilitati in Comune, come lo stesso Sportello economato o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

In alternativa, gli stessi uffici potranno rilasciare un bollettino premarcato da utilizzare per il pagamento presso gli uffici postali, sportelli bancari, esercizi abilitati. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.pagopa.gov.it/