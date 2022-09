PORTO SANT’ELPIDIO – È stato un piccolo ordigno, secondo le ricostruzioni lanciato da un’auto in corsa, a causare il boato che alle ore 21.30 circa di ieri, martedì 20 settembre, ha fatto scendere in strada parecchie persone a Porto Sant’Elpidio, in via Mameli. Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco, che hanno trovato i resti della bomba carta nei pressi di un contatore dell’Enel. L’esplosione ha provocato la rottura dei vetri di una palazzina di fronte.

Poco prima, sulla stessa via, si era verificato un altro brutto episodio: un’auto in sosta, appartenente a una donna, sarebbe stata presa di mira da una sassaiola che ne ha frantumato i finestrini. Da capire se ci siano correlazioni tra questo fatto e l’esplosione.