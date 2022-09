Torna “Sport in Campo”, domani, mercoledì 21 settembre, alle 18.45. Per questa settimana Marta e Davide hanno fatto visita alla World Sporting Academy, dove, alla Tensostruttura in zona Agraria, hanno intervistato la tecnica Elena Konyukhova e la ginnasta Jessica Hélène Mattoni, per poi mettersi alla prova con parallele asimmetriche, parallele pari e trave.

La società sambenedettese ha nella ginnastica artistica femminile la sua punta di diamante, ma propone un’offerta ampia e variegata. Non perdete la puntata!