FALCONARA MARITTIMA (AN) – Una squadra dei Vigili del Fuoco è al lavoro dalle 16:15 a Falconara Marittima, per spegnere l’incendio del semirimorchio di un mezzo pesante che trasportava bevande alimentari in via Ponte Murato, in località Castelferretti. Dopo avere spento le fiamme con l’impiego della schiuma, la squadra sul posto sta mettendo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta.