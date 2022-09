SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti al Samba Village per i rossoblu dopo la bella vittoria contro il Chieti. Dopo la seduta odierna è stato intervistato il fisioterapista Marco Minnucci.

Minnucci: “Visti i tempi di recupero un po’ più lunghi, abbiamo approfittato per fare dei lavori differenziati per alcuni atleti che devono recuperare la condizione ovvero Lulli, Migliorini e Vita. Zaffagnini ha riportato un allungazione dell’adduttore e dovrà fermarsi per qualche giorno ed ha già iniziato la terapia. Per Lachir abbiamo impostato un protocollo di lavoro e avrà bisogno ancora di qualche settimana mentre Conson venerdì avrà un controllo e la prossima settimana avrà una maschera in carbonio che lo aiuterà per poi capire insieme ai medici quando sarà possibile metterlo in campo”.