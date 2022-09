SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 14 luglio scorso la nostra città ha ricevuto la Bandiera Gialla dei Comuni Ciclabili. Pochi mesi dopo la riqualificazione del secondo tratto nord, riaperto appena a giugno, il nuovo asfalto risulta già usurato. A segnalarlo è un cittadino che, come tanti, usufruisce della pista ciclabile: “In entrambi i tratti rinnovati negli ultimi due anni, la pista ciclabile non è ben livellata ed il materiale drenante di cui è costituita la pista stessa in alcuni punti ha iniziato a stacccarsi”

In effetti la parte del tratto nord conclusa l’anno scorso:

Il tratto finito di riqualificare a giugno di quest’anno presenta già crepe e rattoppi:

Segnaliamo una buca di fronte allo Chalet “Lo Zodiaco” (Concessione 19) che potrebbe essere pericolosa per cilisti e monopattini.

Per quanto riguarda la zona non ancora riqualificata la situazione è questa:

Si segnalano inoltre, in via Scipioni, nei pressi dello chalet “La Promenade” (Concessione 44), danni ad una pensilina ed ad una panchina, nel giro di pochi metri. La pensilina in particolar potrebbe essere pericolosa per i passanti.