ALBA ADRIATICA – I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, in collaborazione con quelli della Compagnia di Cerignola, hanno arrestato nella cittadina pugliese tre pregiudicati del luogo, presunti responsabili in concorso del furto di due autovetture, avvenuto durante la serata dello scorso 9 agosto a Martinsicuro e Monteprandone.

Segue il comunicato della Compagnia di Alba Adriatica:

«In data 16 settembre 2022, in Cerignola (FG), i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, con il supporto della locale Compagnia, hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare, in regime di arresti domiciliari, a carico di altrettanti pregiudicati del luogo, emessi, il 12 settembre dal G.I.P. di Teramo, su richiesta della omologa Procura della Repubblica, che li ha riconosciuti quali presunti responsabili, in concorso, di furto aggravato. I fatti criminali in questione sono risalenti alla serata del 9 agosto scorso, allorquando, i tre pregiudicati, unitamente ad altri due soggetti, in corso di identificazione, hanno asportato, nei comuni di Martinsicuro e Monteprandone. due autovetture, una Range Rover Sport e una Alfa Romeo Stelvio, del valore complessivo di € 80mila circa, facendo successivamente ritorno nel territorio cerignolano a bordo di un’auto di proprietà di uno dei complici.

La ricostruzione del quadro indiziante a carico degli indagati è stata supportata: preliminarmente dal controllo video-terminale a carico dei tre, avvenuto nei pressi del casello A14 “Val Vibrata” da parte dei militari dipendenti, dall’analisi congiunta:

• dei filmati relativi al sistema di videosorveglianza di Autostrade S.p.A. relativi ai Caselli A/14 di “Val Vibrata” e “Foggia”, nonché dei fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza e lettura targhe presenti nei Comuni di Martinsicuro e Monteprandone:

• degli elaborati dei dati del traffico telefonico e telematico prodotti dagli apparati cellulari loro in uso».