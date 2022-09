SAN BENEDETTODEL TRONTO – Il Circolo dei Sambenedettesi ha espresso così, con questa una nota di ricordo, il proprio dispiacere per la scomparsa di Gianfranco Marzetti, importante figura del mondo culturale sambenedettese.

“Il Circolo dei Sambenedettesi, appresa la notizia della scomparsa di Gianfranco Marzetti, esprime il suo cordoglio alla famiglia e la vicinanza a tutti i suoi cari in un momento così doloroso. Gianfranco, appassionato cultore dell’arte fotografica e infaticabile organizzatore di eventi di livello nazionale, ha camminato con noi per decenni assistendo da esperto e appassionato collezionista il Circolo nella conservazione della memoria fotografica della nostra città. Il Fotocineclub, di cui era l’anima e tra i fondatori fin dal 1964, associazione dai grandi meriti culturali per lo sviluppo della cultura della fotografia a San Benedetto, è stato un punto di riferimento per tutti e la sua figura umana, così piena di gentilezza e costante disponibilità, lo ha fatto diventare una tra le più dinamiche realtà culturali della città. Perdiamo con lui un amico e un socio che ha dato lustro a San Benedetto, facendola affermare come polo nazionale dell’arte fotografica. La città dovrà ricordare la sua personalità intitolando a lui un grande evento fotografico permanente”.