SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Su Rai5 in prima serata torna con una nuova puntata il format Di là del fiume e tra gli alberi, il programma condotto dal sambenedettese Luigi Maria Perotti.

La puntata andata in onda il 18 settembre e denominata “Scalo a Grado” è stata tutta incentrata sulla figura di Witge Gaddi, il leggendario pescatore friulano che ha girato tutto il mondo e nel suo “Cason” ha avuto la possibilità di ospitare molti personaggi noti, del mondo dello spettacolo e non.

L’intervista al noto cittadino di Grado è stata anche un’occasione per accennare alla storia locale, con un particolare riferimento all’antica dominazione austro-ungarica, che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di queste terre.

In tutto ciò non sono mancati i siparietti comici, come quando, nel corso della puntata, Gaddi ha scambiato il conduttore per un parente di Sgarbi, suscitando brevi attimi di ilarità.