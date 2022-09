«L’Arma dei Carabinieri sempre in prima linea anche per la vigilanza sul rispetto dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Un 65enne è stato arrestato per reiterate violazioni alle prescrizioni imposte durante la misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Fermo hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, nei confronti di un 65enne residente in Provincia e, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la casa di reclusione del capoluogo. Lì, l’uomo dovrà continuare a scontare la pena di quasi un anno e mezzo che gli era stata comminata, con sentenza definitiva, per i reati di rifiuto a fornire le proprie generalità a pubblico ufficiale, e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, commessi tra il 2010 ed il 2017 a Fermo.

La Procura fermana ha emesso il provvedimento, dopo che il magistrato di sorveglianza di Macerata aveva disposto la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali che era stata precedentemente concessa al condannato, in ragione delle reiterate violazioni alle prescrizioni impostegli, accertate nel tempo dagli uomini della Benemerita. L’affidato, infatti, negli ultimi mesi durante i controlli dei militari, in più occasioni non era stato trovato in casa nelle ore notturne. Inoltre, in tali circostanze, non era stato neppure reperito all’utenza telefonica mobile da lui indicata per assicurare l’effettiva esecuzione del controllo da parte della Forze dell’Ordine, che era risultata spenta o comunque non raggiungibile.