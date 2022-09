SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quest’anno, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo del Mare organizza due eventi.

Il tema di quest’anno è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” e per condividere al meglio questo concetto si è deciso di proporre due attività che permetteranno di conoscere l’importanza del patrimonio culturale materiale e immateriale e della trasmissione dei suoi valori dalle generazioni del presente, che custodiscono la memoria del passato, a quelle del futuro.

Una città in scatola – Museo del Mare young

Sabato 24 settembre – ore 16:30

C’era una volta un piccolo borgo di pescatori che grazie al mare divenne città. Giocando con la storia e osservando il porto ci divertiremo a ricostruire la nostra San Benedetto del Tronto in scatola!

Costo: € 6,00 a bambino.

Il castello si fa marina

Domenica 25 settembre – ore 17:00

Una passeggiata che permetterà di conoscere lo sviluppo della marina con le prime case basse fino a raggiungere il Museo della Civiltà marinara delle Marche, partendo dal Paese Alto e passando per Via Laberinto e Via Cairoli.

Guida speciale dell’evento sarà Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi. Partenza da Palazzo Piacentini.

Costo: adulti € 7,00, bambini € 4,00.

Info e prenotazione obbligatoria al: 353 4109069.