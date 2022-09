MONTEPRANDONE – Domenica 25 settembre anche i monteprandonesi saranno chiamati alle urne per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. A Monteprandone gli aventi diritto al voto sono 9.795, di cui 4.820 maschi e 4.975 femmine.

Due sono le principali novità di questa tornata elettorale. La prima è che l’età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava aver compiuto i 25 anni. La seconda è che, con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggeranno 400 deputati (invece che 630) e 200 senatori (invece che 315).

I seggi istituiti nel Comune sono due. Questa la loro ubicazione e le sezioni corrispondenti: scuola primaria di via Borgo da Monte a Monteprandone per le sezioni 1 e 2; scuola primaria di via Benedetto Croce a Centobuchi per le sezioni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

La votazione si svolgerà dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre. E’ necessario esibire al Presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento. Per l’accesso ai seggi è fortemente raccomandato l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (mascherine).

Chi avesse smarrito la tessera o avesse esaurito gli spazi a disposizione per la timbratura può recarsi in Comune per chiedere una nuova tessera. Venerdì 23 e sabato 24 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, resterà aperto l’ufficio elettorale della Delegazione Comunale, in via delle Magnolie, a Centobuchi. Mentre per l’intero periodo di apertura dei seggi dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre, è possibile recarsi presso la Delegazione Comunale a Centobuchi oppure presso gli uffici comunali di via Limbo n. 1 a Monteprandone.

Il Comune ha organizzato il servizio di trasporto per consentire l’espressione del voto e rendere più agevole il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori con difficoltà motorie. Il servizio è gratuito e funzionerà nella giornata di domenica 25 settembre, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 17 alle ore 19.

Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi telefonicamente, possibilmente entro le ore 18 di sabato 24 settembre oppure direttamente domenica 25 settembre ai numeri 0735.710827 oppure 0735.710835.

Come comunicato dalla Prefettura di Ascoli Piceno, gli elettori fuori sede che si recheranno a votare nel proprio Comune di residenza potranno usufruire di agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e autostradale. Maggiori informazioni possono essere reperite sui siti di tali enti o società.