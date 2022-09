SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sorride mister Ciampelli dopo la vittoria di misura per 1-0 contro la temibile Vastese.

“Abbiamo vinto contro una squadra che ha obiettivi di alta classifica, oggi indipendentemente dal risultato sapevamo che sarebbe stata una gara che ci avrebbe fatto capire il nostro valore in questo campionato. Sapevamo che serviva una prestazione difensiva di altissimo livello, ci inorgoglisce di aver mantenuto la porta inviolata per la 4 partita di fila compresa la sfida di Coppa Italia. Vittorie belle e sofferte, come sappiamo fare noi. Eravamo consapevoli che potevamo concedere qualcosa, ma siamo stati bravi a non farci schiacciare troppo anche in alcuni momenti della partita dove loro hanno messo in mostra le qualità di cui dispongono. Oggi molti ragazzi giovani in campo, che hanno la fortuna di crescere in una società e uno spogliatoio sano. Dovremo essere bravi noi a dare le giuste possibilità a tutti i ragazzi. Passalacqua adattato a sinistra? E’ stata una scelta obbligata dal fatto che Pasqualini ha avuto un problema muscolare venerdì e non ce la siamo sentita di farlo giocare. Ringraziamo Marco per aver giocato fuori ruolo e a piede invertito in un ruolo non suo, ma ha dato un grande contributo. Spagna e Fall insieme? Abbiamo ritenuto che in questo mese c’era un percorso di coppia da portare avanti, oggi hanno fatto bene anche se in alcune situazioni nell’ultimo passaggio potevano fare di più. Bisogna ricordare che c’è anche Napolano fuori. Per fare questo tipo di prestazioni dobbiamo correre sempre come abbiamo fatto oggi”.