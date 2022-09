CHIETI – Al termine della gara fra Chieti e Samb, dove i rossoblu hanno vinto per 0-3 grazie ai gol di Lulli, Vita e Feliz, abbiamo intervistato i due tecnici Sante Alfonsi e Corrado Cotta. Di seguito le loro dichiarazioni.

Alfonsi: “Oggi abbiamo sfruttato la nostra esperienza ma nella scorsa partita non siamo scesi in campo e di fatto non si vincono le partite. Formazione? Abbiamo cambiato molto rispetto all’anno scorso rimane solo da lavorare per trovare l’armonia e il gruppo. Vita? Volevo dare un po’ di vivacità in attacco ma abbiamo dei grandi giocatori davanti. Prossima gara? Pensiamo a lavorare, non sottovalutiamo nessuno. Porto d’Ascoli? Stanno facendo bene già dallo scorso anno, sono partiti bene ma noi pensiamo alla Samb”.

Cotta: “Favoriti per i primi posti? Sicuramente la Samb seguita dal Pineto, ma penso che sarà un campionato equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata ed è necessario guardarsi anche dietro, basta pensare alla quota salvezza della passata stagione. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra nonostante le due vittore e la sconfitta di oggi. Squadre che mi hanno colpito? Il Vastogirardi mi ha impressionato, la Vigor Sengallia ha una squadra ben strutturata”.