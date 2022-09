NOTE: Chieti, soleggiato, 24°C. Campo in ottime condizioni. Samb in completo rossoblù, Chieti in bianco e blu. Arbitra Stefano Rainieri di Como. 1592 gli spettatori totali.

Angoli: 0-2

Ammoniti: Spinelli (C) 12′, Murati (S) 13′, Palmisano (C) 17′

Espulsi:

Marcatori:

FORMAZIONI

CHIETI: Vitiello, Spinelli, Marino, Ferrari, Salto Lomba, Poletto, Rossi, Masawoud, Palmisano, Rossi, Palumbo

A disposizione: Serra, Cesario, Riosa, Di Renzo, Barbetta, D’Innocenzo, D’Amato, Bregasi, Grasso

Allenatore: Corrado Cotta

SAMBENEDETTESE: Berti, Murati, Migliorini, Zaffagnini, Lulli, Cardella, Chinellato, Viscardi, Umile, Proia, Tassi.

A disposizione: Guerrieri, Bianchino, Emili, Vita, Luccarini, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli

Allenatore: Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′: Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione, l’arbitro dà il via alla partita

2′: Punizione per il Chieti, dalla destra calcia col destro Palmisano, nulla di fatto

4′: Chieti che dalla sua difesa a tre propone un buon giro palla, ma non riesce a mettere in crisi la difesa della Samb

6′: Grande occasione per Lulli che dal limite dell’area costringe Vitiello ad allungarsi in corner

8′: Cardella prende un buon fallo sulla trequarti sinistra. Batte Proia, di testa Migliorini ma il tiro è centrale

12′: Buono strappo di Cardella, che sfugge a Spinelli. Il giocatore neroverde viene ammonito

13′: Ammonito Murati

16′: Partita al momento bloccata, con le due squadre che sgomitano a centrocampo senza guizzi

17′ Ammonito Palmisano

18′ Batte la punizione Proia, Cardella colpisce di testa ma la manda di poco a lato

20′ Corner per la Samb

21′ Batte Proia, Chinellato viene anticipato nell’area piccola

22′ Masawoud tenta il sinistro da fuori, è largo