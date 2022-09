NOTE: Chieti, soleggiato, 24°C. Campo in ottime condizioni. Samb in completo rossoblù, Chieti in bianco e verde. Arbitra Stefano Rainieri di Como. 1592 gli spettatori totali.

Angoli: 1-4

Ammoniti: Spinelli (C) 12′ pt, Murati (S) 13′ pt, Palmisano (C) 17′ pt, Viscardi (S) 11′ st, Vita (S) 16′ st, Umile (S) 26′ st, Cesario (C) 30′ st

Espulsi:

Marcatori: 23′ pt Lulli (S), 27′ st Vita (S), 29′ st Feliz (S)

FORMAZIONI

CHIETI: Vitiello, Spinelli, Marino, Ferrari, Salto Lomba, Poletto, Rossi, Masawoud, Palmisano, Rossi, Palumbo

A disposizione: Serra, Cesario, Riosa, Di Renzo, Barbetta, D’Innocenzo, D’Amato, Bregasi, Grasso

Allenatore: Corrado Cotta

SAMBENEDETTESE: Berti, Murati, Migliorini, Zaffagnini, Lulli, Cardella, Chinellato, Viscardi, Umile, Proia, Tassi.

A disposizione: Guerrieri, Bianchino, Emili, Vita, Luccarini, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli

Allenatore: Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′: Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione, l’arbitro dà il via alla partita

2′: Punizione per il Chieti, dalla destra calcia col destro Palmisano, nulla di fatto

4′: Chieti che dalla sua difesa a tre propone un buon giro palla, ma non riesce a mettere in crisi la difesa della Samb

6′: Grande occasione per Lulli che dal limite dell’area costringe Vitiello ad allungarsi in corner

8′: Cardella prende un buon fallo sulla trequarti sinistra. Batte Proia, di testa Migliorini ma il tiro è centrale

12′: Buono strappo di Cardella, che sfugge a Spinelli. Il giocatore neroverde viene ammonito

13′: Ammonito Murati

16′: Partita al momento bloccata, con le due squadre che sgomitano a centrocampo senza guizzi

17′ Ammonito Palmisano

18′ Batte la punizione Proia, Cardella colpisce di testa ma la manda di poco a lato

20′ Corner per la Samb

21′ Batte Proia, Chinellato viene anticipato nell’area piccola

22′ Masawoud tenta il sinistro da fuori, è largo

22′ Corner per la Samb, batte ancora Proia

23′ SAMB IN VANTAGGIO: Gol di Lulli sugli sviluppi di un calcio d’angolo

26′ Ancora un’ottima giocata di Lulli, che anticipa un centrocampista prendendo fallo nei pressi della propria area. Il centrocampista rossoblù ha però bisogno di uscire momentaneamente dal campo per il colpo ricevuto

29′ Berti è costretto a respingere coi pugni un tiro cross proveniente dalla trequarti avversaria

31′ Chieti che cerca di rompere gli equilibri difensivi rossoblù, ma la squadra di Alfonsi è ben schierata

32′ Sfugge il pallone a Berti in allungo, la palla rimbalza su un attaccante avversario e torna tra le mani del giovane portiere della Samb

35′ Bella triangolazione sulla trequarti sinistra dei padroni di casa, ma il cross è troppo lungo

36′ Samb che si fa rivedere nella metacampo avversaria, sponda di Chinellato e tentativo col sinistro di Lulli che finisce alto

38′ Masawoud tenta un tiro velleitario da lontanissimo che finisce tra le braccia di Berti

39′ Rossi tenta l’imbeccata in attacco col mancino, ma non prende bene le misure

42′ Gli uomini di mister Cotta cercando un varco nella difesa della Samb, ma Lulli è una diga e ruba palla lanciando Chinellato verso la porta di Vitiello

44′ Masawoud prende un colpo e resta a terra. Si rialza, ma le due squadre ne approfittano per un breve time out

45+1′ FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

1′ Cotta sostituisce Palmisano con Cesario. Inizia il secondo tempo

3′ Cardella conquista un calcio di punizione nei pressi dell’area di rigore, ma in posizione defilata sulla destra

4′ Cross di Proia, ma gli attaccanti della Samb sono partiti in anticipo. Fuorigioco

5′ Salta Migliorini su un altro calcio di punizione di Proia, colpisce di testa ma commette fallo

8′ Altro lancio di Proia che trova in area Chinellato: l’attaccante finisce giù, ma per l’arbitro è tutto regolare. Protestano i giocatori rossoblù

11′ Proia dirige l’attacco della Samb e imbecca nuovamente Chinellato. Il 9 della Samb viene anticipato dal portiere Vitiello

11′ Ammonito Viscardi per un fallo al limite della propria area

14′ Alfonsi fa entrare Vita al posto di Chinellato

14′ Tra le file del Chieti esce Rossi ed entra D’Innocenzo

16′ Vita dribbla in velocità Salto Lomba che lo atterra. Per l’arbitro è simulazione, giallo per il numero 11 rossoblù

17′ Ammonito Umile per un’entrata ai danni di Masawoud

19′ Umile viene subito sostituito, al suo posto Feliz

21′ Cotta fa entrare Riosa per Ferrari e Barbetta per Palumbo

25′ Viscardi perde palla nei pressi dell’area di rigore, Riosa mette in mezzo ma il pallone è intercettato da una buona chiusura di Migliorini

26′ Cambio in difesa per la Samb: esce Zaffagnini ed entra Mauthe

27′ RADDOPPIO SAMB: DIEGO VITA! L’attaccante la mette dentro a porta vuota sugli sviluppi di una punizione di Proia

29′ TRE A ZERO, GOL DI FELIZ! Fulmine del portoghese da posizione defilata, gol spettacolare

32′ Esce Lulli, entra Angiulli

32′ Esce Murati, entra Luccarini

36′ Si scaldano gli animi, principio di mischia tra i giocatori in campo

38′ Vita mette di poco a lato su colpo di testa. L’assist gli era stato fornito ancora una volta da Proia

40′ Occasione Chieti: Barbetta col destro da fuori manda di poco a lato. Comunque attento Berti

43′ Tra le file del Chieti esce Spinelli per Di Renzo

45′ Cardella si mette in proprio ma commette fallo in attacco

45+2′ Il Chieti cerca il gol della bandiera: è corner

45+4′ Proia sfrutta un errore della difesa neroverde. Calcio d’angolo per la Samb

45+6′ FINISCE QUI: VINCE LA SAMB! 0-3 il risultato finale