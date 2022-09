Note: San Benedetto del Tronto, 23° soleggiato. Campo non in condizioni perfette, inoltre mezz’ora prima della gara sono state tracciate le linee bianche del campo. Padroni di casa in tenuta orange ospiti in completo nero con inserti rossi e calzettoni bianchi.

Angoli 1-5

Ammoniti Favo (10′ pt), Altobelli (41′ st)

Espulsi

Marcatori: Battista (3′ st)

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI: Testa, Petrini, Passalacqua, Sensi, Fall, Battista, Pacchioli, Rovinelli, D’Alessandro, Spagna, Pietropaolo.

A disposizione: Finori, Caprioli, Verdesi, Rossi, Evangelisti, Buonavoglia, Clerici, Tortoioli, Massi. Allenatore Davide Ciampelli

VASTESE: Del Giudice, Altobelli, Mazzotti, Favo, Montebugnoli, Chrysovergis, Busetto, Greselin, Di Nardo, Calì, Sansone.

A disposizione: Pitarresi, Romano, Valerio, Minchillo, Bracaglia, Tracchia, Orchi, Menna, Ricciardo. Allenatore Giuseppe Ferazzoli

DIRETTA

PRIMO TEMPO

8′ Primo squillo del Porto d’Ascoli: Battista centralmente innesca il movimento centrale in profondità di Spagna che si invola verso la porta. Il 28 orange conclude ma la conclusione viene sporcata dalla deviazione di un difensore ospite e bloccata da Del Giudice.

10′ Ammonito Favo, calcione refilato ai danni di Battista.

13′ GOL DIVORATO DALLA VASTESE: ottima incursione dalla sinistra di Greselin che entra in area e sottoposta serve Favo. Il 4 biancorosso a tu per tu con Testa conclude con il piattone destro al lato.

15′ ANCORA VASTESE: cross dalla destra di Altobelli verso il secondo palo per Bussetto che schiaccia di testa ma conclude sull’esterno della rete alla destra di Testa.

16′ OCCASIONE PORTO D’ASCOLI: coast to coast di Pietropaolo che parte da metà campo e arriva in area di rigore avversaria facendo fuori tre avversari. Il classe 03′ prova la conclusione con il destro ma il pallone finisce sopra la traversa.

39′ Si rivede in avanti la formazione di Ciampelli: ribattuta della difesa abruzzese dopo l’angolo, recupera Pacchioli che va al tiro ma viene deviato. Sulla ribattuta poi interviene Fall che prova la rovesciata ma il pallone finisce troppo alto.

45′ Finisce qui la prima frazione di gara. Primi 15 minuti con buone trame da parte delle due squadre per il resto poche emozioni al “Riviera delle Palme”.

SECONDO TEMPO

2′ CALCIO DI RIGORE PER IL PORTO D’ASCOLI! Ottima discesa di Battista sulla sinistra che salta Altobelli con quest’ultimo che lo atterra, l’arbitro indica il dischetto.

3′ GOL DEL PORTO D’ASCOLI! Battista si incarica del penalty e con il piattone destro insacca all’angolo basso alla sinistra di Del Giudice, 1-0.

8′ OCCASIONE PORTO D’ASCOLI: cross dalla destra, lascia scorrere un pallone pericoloso in area Mazzotti che poi riesce a rimediare respingendo il pallone. Dal limite arriva Passalacqua che con il sinistro conclude di prima intenzione ma la sfera di gioco finisce al lato di poco alla sinistra di Del Giudice.

11′ Cambio per la Vastese: esce Sansone, al suo posto Bracaglia.

13′ OCCASIONE VASTESE: dalla sinistra Calì si accentra va al tiro di potenza con il sinistro, Testa respinge in angolo con un grande intervento.

14′ Porto d’Ascoli in avanti: Battista dalla corsia mancina rientra sul destro e serve centralmente, al limite dell’area, D’Alessandro che prova il tiro di collo pieno, palla alta.

18′ OCCASIONE PORTO D’ASCOLI: bell’inserimento tra le linee di Pietropaolo, si allarga sulla corsia di sinistra e crossa al centro per Fall che di testa, a pochi passi dalla porta, spedisce alto.

18′ Seconda sostituzione per Ferazzoli: esce Favo per Ricciardo.

24′ Sostituzione per gli ospiti: esce Mazzoti, dentro Orchi.

26′ Primo cambio per Ciampelli: esce Battista, subentra Verdesi.

33′ Altra sostituzione per gli abruzzesi: esce Chrysovergis dentro Menna.

33′ Cambio anche per gli orange: esce Spagna, dentro Clerici.

38′ GOL DIVORATO DAL PORTO D’ASCOLI: recupera un bel pallone Pacchioli e lancia in profondità Fall, che entra in area e defilato leggermente sulla destra conclude con uno scavetto impreciso e non inquadra la porta.

41′ Ammonito Altobelli, fallo ai danni di Verdesi che stava ripartendo in contropiede.

41′ Sostituzione per i padroni di casa: esce Pietropaolo, al suo posto Evangelisti.

44′ Altra sostituzione per gli orange: esce D’Alessandro, dentro Rossi.

45′ Ammonito Clerici, fallo ai danni di Montebugnoli.

45′ L’arbitro assegna cinque minuti di recupero.

45+2′ Ci provano gli orange: incursione di Verdesi dalla sinistra, serve Rossi arretrato che a sua volta appoggia al limite per Evangelisti. Il 16 di casa prova il siluro da fuori area ma finisce di poco alto.

45+4′ Finisce qui la sfida tra Porto d’Ascoli e Vastese, gli orange portano a casa i tre punti grazie al rigore procurato e segnato da Battista. Gli uomini di Ciampelli salgono a 7 punti in classifica.