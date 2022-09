FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 18 settembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Vigili del fuoco impegnati per le avverse condizioni meteo che ieri e la notte scorsa hanno colpito il fermano. 45 gli interventi nella giornata del 17, 28 nella notte appena trascorsa ed una trentina sono in attesa di essere evasi. La casistica riguarda soprattutto alberi o parte di essi caduti, ma anche insegne pubblicitarie, pali dell’illuminazione ed anche pannelli fotovoltaici. Particolarmente impegnativo l’intervento allo stadio di Fermo dove sono state rimosse parte della copertura del settore che ospita la tribuna stampa. In supporto, per i lavori in altezza, è giunta un mezzo con relativo personale dal Comando di Forlì Cesena.