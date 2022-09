TERAMO – Numerosi gli interventi effettuati nel pomeriggio di oggi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo per i danni provocati dal forte vento che ha sferzato il territorio della provincia teramana. In poche ore i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa trenta interventi. Le zone più colpite sono quelle dei comuni costieri in particolare della zona nord della provincia. Gli interventi sono stati effettuati principalmente per la rimozione di elementi caduti o pericolanti, come alberi, rami, lampioni stradali, insegne, tende, elementi di edifici come manti di copertura, antenne e comignoli. Per fornire una efficace risposta all’emergenza in atto, sono stati impegnati tutti i Vigili del Fuoco in servizio operativo, sia della sede centrale che dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto ed è stato richiamato in servizio anche del personale di turno libero. In particolare i pompieri del Comando di Teramo sono intervenuti in via Michetti ad Alba Adriatica, per mettere in sicurezza un tetto da cui si è staccata la guaina di copertura con alcune parti che sono cadute in strada. Da un appartamento al quarto piano di un condominio di via Cellini a Tortoreto si è staccata una tettoia che è precipitata su un’auto in sosta nei pressi del fabbricato. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno operato per rimuovere un grosso albero caduto sulla SS80 a Villa Volpe di Giulianova che ha provocato il blocco del traffico in tutti e due i sensi di marcia. I Vigili del Fuoco di Nereto sono intervenuti per rimuovere un grosso albero di pino che, cadendo, si è appoggiato ad un condominio di via Italico a Martinsicuro e una tettoia e un comignolo pericolanti da fabbricati in via D’Annunzio a Martinsicuro. Diversi gli intervenuti effettuati per rimuovere alberi, anche di alto fusto, caduti a terra a causa della forza del vento. La caduta di alberi su strade comunali, provinciali e statali, ha determinato, provvisoriamente, la chiusura al traffico veicolare in attesa che fossero completate le operazioni di taglio e rimozione degli stessi. In particolare l’ANAS ha chiuso al traffico la SP259 nel tratto compreso tra la rotonda sulla SS16 e la rotonda di immissione al casello autostradale “Val Vibrata” per la presenza di molti alberi pericolanti ai lati della strada. Al momento la situazione si sta normalizzando, benché sono ancora in corso interventi per la rimozione di elementi pericolanti e resta da dare risposta a circa quaranta richieste di intervento in attesa di essere evase.