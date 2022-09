SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina 17 settembre sono state consegnate le borse di studio messe in palio dall’Avis di San Benedetto del Tronto, a favore degli studenti-donatori in ogni scuola scuola secondaria della città. Il criterio di valutazione tiene conto sia del rendimento scolastico sia del numero delle donazioni.

Il presidente dell’Avis Marco Lorenzetti ricorda quanto sia importante il contributo dei ragazzi e come il numero dei giovani donatori stia diminuendo a causa del calo demografico, in quanto, col passare del tempo, aumenta il numero degli anziani, mentre diminuisce il numero delle nascite. Malgrado questo l’Avis di San Benedetto, in controtendenza nelle marche, registra un crescente numero di donazioni. Nel periodo tra il 1 gennaio al 16 settembre infatti si registrano 2491 donazioni nel 2020, 2936 nel 2021, 3335 nel 2022. Viene anche ricordato dal sindaco Antonio Spazzafumo il prezioso contributo dell’avis localeper la realizzazione l’area di atterraggio per l’eliambulanza a Ragnola.

A consegnare le borse di studio di 500 euro per il primo classificato e di 200 euro per il secondo di ogni istituto è il tesoriere dell’Avis Marco Foglia.

Si sono aggiudicati quindi il premio:

Per l’ ISS Tenico e Linguistico: Gaia Del Moro ed Arianna De Angelis.

Per l’ISS Antonio Guastaferro (ex-IPSIA): Matteo Foglia.

Per l’Istitututo Alberghiero: Adrian Coroiu e Matteo Celli.

Per il Liceo Classico: Chiara Passamonti e Maria Pellicciotti.

Per il Liceo Scientifico: Marco D’astice e Marco Bevilacqua.

Per gli altri partecipanti, tutti virtuosi con ottimi punteggi, ma che non sono riusciti ad ottenere le borse di studio, va un biglietto per il cinema.

Molte le iniziative dell’Avis, tra cui gite promozionali per soci e famiglie non solo nel territorio marchigiano ma anche all’Isola di Lussino in Croazia.