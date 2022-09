SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seconda giornata di lavoro nelle zone alluvionate della provincia di Ancona per il Gruppo comunale della Protezione civile di San Benedetto del Tronto. Oggi il personale volontario è stato inviato a Senigallia, in zona Borgo Molino, sempre con il compito di procedere allo svuotamento di garage e scantinati invasi da acqua e fango con la pompa idrovora in dotazione in grado di aspirare 2500 litri al minuto.