ACQUAVIVA PICENA – Era uscito a fare una passeggiata il 38enne, residente ad Acquaviva, del quale si sono perse le tracce nel pomeriggio di ieri. In tarda serata è scattato l’allarme: l’uomo, scomparso in zona Cimitero, risulta ancora irrintracciabile. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, i familiari hanno allertato le Forze dell’Ordine segnalando la scomparsa. Le ricerche dell’uomo sono andate avanti per tutta la notte: al lavoro una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Ascoli, supportata dai Carabinieri.