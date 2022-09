SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la brutta sconfitta interna contro il Cynthialbalonga, i rossoblu di Alfonsi affronteranno il Chieti, gara in programma per domenica 18 settembre alle ore 15 presso lo Stadio “Guido Angelini” di Chieti.

Lo scorso anno gli abruzzesi hanno disputato un buon campionato, sempre nel Girone F di Serie D, posizionandosi al 12° posto in classifica a 49 punti.

Nel campionato in corso la formazione del neo-allenatore Corrado Cotta è posizionata al primo posto a 6 punti avendo vinto 3-1 contro il Vastogirardi e 1-2 contro la Vigor Senigallia.

Sono 5 i gol segnati e 2 i gol subiti in queste prime due giornate, i neroverdi al momento, sono la squadra più in forma. La Samb, dal suo canto dovrà essere convincente sotto tutti i punti di vista oltre al fatto che dovrà far risultato per rimanere attaccata alle prime posizioni per non creare ulteriore distacco.

Giocatori da tenere d’occhio: Luigi Palumbo, l’attaccante ex Samb, dopo la parentesi all’Aurora Alto Casertano, si è accasato al Chieti. Nonostante, l’età, rimane un giocatore molto pericoloso data la sua velocità e la sua capacità di saper puntare e saltare l’uomo. Potrebbe entrare a partita in corso.

Michele Spinelli, terzino esperto, ha indossato anche le maglie di Campobasso e Az Picerno ed è cresciuto nella Primavera del Milan. L’ex capitano del Brindisi accasatosi quest’anno in Abruzzo ha già fatto il suo esordio in neroverde ed ha segnato il gol del momentaneo 1-0 contro la Vigor Senigallia, nella scorsa giornata.