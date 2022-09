SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le scuole riaprono, ma quale sicurezza per gli studenti? Una segnalazione ci è arrivata proprio stamattina, venerdì 16 settembre, nella giornata dello sciopero nazionale dei trasporti (sospeso nelle Marche a causa della situazione d’emergenza) per le continue aggressioni di cui sono vittime conducenti e controllori. La situazione sui bus non è quindi tra le più tranquille, ma a San Benedetto la sicurezza sembra essere un optional anche a terra.

Qui si apre la fiera dell’assurdo: la ragazza nella foto attende il bus per andare a scuola sul ciglio della strada, a 30 metri dalla curva, perché deve percorrerne altri 30-40 (in senso di marcia) per prendere il bus a questa fermata.

Sembra incredibile a vedersi ma la fermata in questione esiste veramente. Nessuna pensilina, nessun segnale verticale, nessun marciapiede dove le persone possano sostare.

La fermata è quella nei pressi della Caritas, in Via Madonna della Pietà in zona Ponterotto. Una zona dove il limite di velocità è di 50 km/h. A quella velocità 30 metri si percorrono in circa 2 secondi e mezzo, ma purtroppo quella è una zona dove troppo spesso il limite non viene rispettato e frequenti sono gli incidenti, tra iquali anche diversi mortali. Ancora fresco è il ricordo che a pochi metri di distanza da questa fermata, il 15 Luglio scorso, la folle velocità è costata la vita ad un motociclista.

Lo chiediamo direttamente alla Start, alla Polizia Municipale e all’Assessore Gabrielli, se è normale che la fermata di un bus possa essere ubicata sul ciglio di un fosso, a 60 metri da una curva, senza indicazioni di alcun genere.