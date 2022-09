PENNA SANT’ANDREA – Nella giornata di ieri, giovedì 15 settembre, il personale della Squadra Mobile di Teramo ha tratto in arresto, in flagranza di reato, in frazione Val Vomano di Penna Sant’Andrea un soggetto con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il predetto veniva controllato mentre era a bordo di un ciclomotore condotto da un giovane extracomunitario, che alla vista della pattuglia della Squadra Mobile, si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le sue tracce, nelle campagne e nei boschi ivi esistenti. La perquisizione personale del passeggero permetteva di rinvenire all’interno del suo zaino 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish (ognuna di quasi un etto) per un peso complessivo di gr. 290,5. Nel corso della successiva perquisizione del domicilio del giovane venivano rinvenuti occultati all’interno del frigorifero ulteriori 4 panetti e 13 ovuli contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di gr. 479.