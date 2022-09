MONTEPRANDONE – È stato smarrito un gatto a Centobuchi in via dei Pini nei pressi della pasticceria Cruciani. Si tratta di un gatto europeo pezzato bianco e nero, sterilizzato e socievole. È possibile che si sia infilato in qualche locale vicino oppure dentro un garage. Chiunque pensi di averlo visto può telefonare a Francesca al 347 912 4533.