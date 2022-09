GIULIANOVA – Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri di Giulianova: quattro le denunce effettuate dai militari, ciascuna per una ragione diversa. I provvedimenti sono stati presi per furto, guida senza patente (recidiva), guida in stato di ebbrezza e inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Segue il comunicato dell’Arma giuliese:

«A seguito delle direttive emesse dal Comando Provinciale di Teramo circa l’intensificazione dei controlli in luoghi nevralgici del territorio, al fine di prevenire e reprimere i reati contro la persona e il patrimonio, i Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno eseguito un controllo straordinario del territorio, focalizzando la propria attenzione sulle maggiori vie di comunicazione, sulle piazze e i luoghi di ritrovo dei giovani, sulle fermate degli autobus, nel lungomare e negli esercizi pubblici.

Il bilancio dei controlli è stato di:

Quattro denunce a p.l. in particolare per:

furto a carico di un soggetto che in diverse occasioni aveva perpetrato furti all’interno di un esercizio commerciale;

guida senza patente perché revocata redatta a carico di un soggetto, sorpreso a guidare una autovettura nonostante la patente revocata, lo stesso era incorso in analoga sanzione alcuni mesi prima;

guida sotto l’influenza di alcol da parte di un soggetto fermato per un controllo alla circolazione stradale che manifestava un tasso alcolometrico ben al di sopra del limite consentito;

inosservanza del F.V.O. da parte di un uomo trovato a Giulianova nonostante il divieto di farvi ritorno

95 soggetti identificati;

47 mezzi controllati;

1 mezzo sequestrato;

26 contravvenzioni al codice della strada elevate;

10 esercizi pubblici e commerciali controllati;

3 soggetti segnalati all’UTG- Prefettura di Teramo per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

Continua l’attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri di Giulianova, finalizzata a prevenire la commissione dei reati nelle zone più sensibili del territorio della compagnia al fine di garantire protezione e sicurezza alla cittadinanza».