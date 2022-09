SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo un comunicato della Sambenedettese Basket giunto in redazione.

“Infoservice Sambenedettese è lieta di annunciare la conferma dell’Ala Classe 2003 Riccardo Acciarri. L’atleta, ala di 200 cm, di San Benedetto del Tronto e prodotto del vivaio rossoblù è alla quarta stagione in Prima Squadra, la prima con i gradi di capitano. Dopo le due ultime infauste stagioni, Riccardo sarà chiamato ad un ruolo di maggiore responsabilità in campo e fuori dal campo con la maglia della Infoservice Sambenedettese.

Queste le dichiarazioni di Coach Alessandro Roncarolo sulla conferma di Riccardo Acciarri: “È per noi motivo di orgoglio avere ancora in squadra Riccardo per la prossima stagione. Il nostro progetto lo ha convinto nonostante le sirene di percorsi sportivi e accademici fuori regione. Sono sicuro che con il lavoro quotidiano i margini di miglioramento che potrà avere sono praticamente illimitati. È anche motivo di orgoglio per noi avere come capitano un ragazzo della nostra città e cresciuto nel nostro settore giovanile”.

Di seguito le dichiarazioni del neo-capitano rossoblu Riccardo Acciarri.

Acciarri: “Sono pronto per la nuova stagione, io e i miei compagni abbiamo un obiettivo comune. Faremo la nostra figura in questo campionato, ci aiuteremo il più possibile per raggiungere i nostri obiettivi. Montegranaro? È stato un test positivo e abbiamo portato a casa la coppa del memorial. Obiettivi personali? Vorrei diventare il giocatore di basket più forte che io possa diventare, voglio impegnarmi giorno per giorno. Coach Roncarolo? È una figura sul quale conto. Anche lui è un ragazzo giovane, ha le sue idee e il suo stile di gioco e mi ci trovo bene. Si adatta bene alle persone che abbiamo in squadra e penso che sarà un’arma vincente.”