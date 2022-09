CUPRA MARITTIMA – Partirà domenica 18 settembre e finirà giovedì 22 settembre l’ampia offerta cinematografica di “Cinema in Festa” al cinema Margherita di Cupra Marittima.

Iniziativa nazionale promossa da Anica e Anec con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, con un format ispirato alla “Fête du Cinéma” francese, questa CineMaratona, autofinanziata, propone cinque giorni di offerte cinematografiche in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro. 10 i film in programmazione che prevedono, tra le altre cose, domenica 18 settembre, 13 ore di proiezioni dalle ore 11 del mattino fino a mezzanotte e martedì 20 settembre un omaggio a Godard recentemente scomparso. Non mancherà una sezione dedicata al pubblico giovane, “Margherita Young“, con proiezioni di film pop ma anche di capolavori come “La città Incantata” di Miyazaki, un laboratorio, “Cineviaggio“, indirizzato al pubblico adolescente, due opere iconiche, caratterizzate da una modernità assoluta di visione: “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard e “Videodrome” di David Cronenberg. Alle ore 20,30, da lunedì a giovedì, sarà anche possibile mangiare insieme, grazie alla collaborazione con Pomorilla &Co.