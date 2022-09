CENTOBUCHI – Rifinitura per i biancazzurri in vista del match contro la Civitanovese, in programma per sabato 17 settembre alle ore 15.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro. Il prezzo del biglietto per poter assistere alla gara è di 10 euro.

Inoltre è stato intervistato l’attaccante Giorgio Galli, che affronterà da avversario suo fratello Guido, ex Samb (stagioni 2013-2014 e 2014-2015). Di seguito le sue dichiarazioni.

Galli: “Aurora Treia? Sapevamo di trovare una squadra che sta facendo bene in questa categoria da anni, con un allenatore preparato e hanno un campo gli permette bene di poter interpretare il proprio stile di gioco. Il gruppo squadra? Mi sto trovando bene con i compagni e anche con il mister, che conosco da anni anche fuori dal campo. Fa piacere tornare qui dopo quasi vent’anni. Il gol? C’è stato uno scarico e sulla fascia la nostra mezz’ala si è inserita bene e mi ha messo un bel cross che sono riuscito ad incrociare di testa. Civitanovese? Ho bei ricordi di quando giocai la Serie D lì, fu un’annata travagliata ma riuscimmo a salvarci. È stato un peccato non poter proseguire. I tifosi? Abbiamo un bel rapporto e rincontrarli è sempre un piacere. Spero sabato sarà una bella partita e un bello spettacolo sugli spalti. D’altra parte incontrerò da avversario mio fratello (Guido) e sarà un piacere confrontarci”.