SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto si presenta alle scuole con un open day dedicato alla presentazione delle attività didattiche dell’anno 2022/23 per gli istituti scolastici.

L’Open day si svolgerà il 22 e il 23 settembre nella sede del museo in viale Cristoforo Colombo 94, dalle ore 16,15 alle ore 18,15. Questo è il programma delle due giornate: ore 16,15 accoglienza e registrazione dei partecipanti, consegna di materiale informativo; visita guidata per conoscere l’Antiquarium Truentinum, il Museo delle Anfore, il Museo della Civiltà marinara delle Marche e il Museo Ittico “Augusto Capriotti”; presentazione delle attività programmate dal Museo del Mare per l’anno scolastico 2022/2023; ogni partecipante potrà scegliere, su prenotazione, tra tre tipologie di laboratorio da effettuare nel corso del pomeriggio: – Argilla a bordo – Conosciamo l’antica arte di foggiatura delle anfore e realizziamone una in argilla, Pezzetti d’arte – Scopriamo le testimonianze archeologiche presenti al museo e sperimentiamo la tecnica del mosaico, Prede e predatori a cura degli esperti del Museo delle Scienze Unicam – Attività dedicata alla grande varietà di adattamenti che la selezione naturale ha premiato nel corso della storia evolutiva; interventi di insegnanti e dirigenti per proposte e suggerimenti; consegna attestato di partecipazione.

Le iscrizioni per la partecipazione all’iniziativa e ai laboratori possono essere effettuate tramite messaggio o chiamata al numero 353 4109069.