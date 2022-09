MONTEPRANDONE – Schiodarsi dallo zero in classifica e incamerare i primi punti della stagione. L’Handball Club Monteprandone avvicina il terzo impegno in campionato, domani sabato 17 settembre alle 18 al Colle Gioioso contro Modena, con le idee chiare.

La formazione monteprandonese, dopo le prime due buone prestazioni con Cingoli e Sassari, prestazioni che però non hanno fruttato punti, ha voglia di sbloccarsi. I verdi stanno per lasciarsi alle spalle una dura settimana di lavoro, e nel conto c’è pure il test casalingo con il Campus Italia, squadra della Serie A Gold. Coach Andrea Vultaggio ne ha ricavato altre indicazioni utili, ma adesso sotto con Modena, reduce da due sconfitte consecutive come l’HC, contro San Lazzaro all’esordio e poi con Bologna, e quindi ancora senza punti come Monteprandone.

Per la sfida di domani, tra le assenze sicure per i padroni di casa, l’infortunato Grilli e lo squalificato Russello.

Al solito l’ingresso al Colle Gioioso sarà gratuito.