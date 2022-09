L ’artigiano ascolano Stefano Pontani, prestigioso maestro di questa antica lavorazione, effettuerà una disamina sui grandi esperti del passato che hanno caratterizzato la zona dell’ascolano, da Francesco Tartufoli a Fiorentino e Gaetano Cellini. Particolare attenzione verrà posta alla ringhiera in ferro battuto che adorna il Palazzo Massi – Mauri (ora Capocasa), realizzata proprio dal maestro ferraio ascolano Francesco Tartufoli nel 1792: un vero capolavoro, ordinato da Giacomo Massi di Ripatransone, in occasione del fastoso matrimonio del figlio Luca Antonio. Un tuffo indietro nel passato per conoscere l’arte, la storia e le curiosità legate al ferro battuto, ma soprattutto per riscoprire i valori fondanti di questa preziosa lavorazione.