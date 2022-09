MONTERUBBIANO – I campionati nazionali di Ciclismo su strada e Cronometro CSI approdano nelle Marche. Le prove tricolori si svolgeranno da venerdì 16 a domenica 18 settembre. I primi due giorni del week end tricolore saranno dedicati alle gare contro il tempo che si terranno a Rubbianello di Monterubbiano, lungo la riva del fiume Aso. Quelle su strada a Porto Recanati. Sono circa duecento gli iscritti – di 44 società ciclistiche, di 8 regioni, rappresentative di 16 comitati territoriali del CSI – pronti a scattare alla conquista di quelle maglie tricolori cerchiate di arancio e blu, che saranno consegnate a Porto Recanati in una serata conviviale con cena e spettacolo.

Venerdì 16 settembre verranno assegnate le prime maglie, quelle della specialità cronometro individuale. Alle ore 18 prenderà il via il primo ciclista che percorrerà i 9,5 km di gara che dividono Rubbianello da Piane di Ortezzano. La premiazione della manifestazione si terrà a Rubbianello al termine della gara, sabato 17 settembre doppio appuntamento. Si inizia alle ore 9 con la partenza della prima coppia (anche Lui e Lei), poi nel pomeriggio ore 16 partenza della prima squadra (max 3 corridori, con il tempo fermato all’arrivo al traguardo del secondo ciclista) partecipante. Anche in questo caso la premiazione della manifestazione – nelle coppie podi maschile, femminile e misto – si terrà a Rubbianello al termine della gara.

Profumo di mare invece nella prova in linea della corsa su strada. Domenica 18 settembre la chiusura del campionato avverrà con l’assegnazione delle maglie tricolori CSI strada a Porto Recanati. Il suo Lungomare da Largo Porto Giulio sarà il luogo di partenza ed arrivo.

Tre le partenze previste, nella giornata di domenica: la prima (ore 8) con donne, Junior e over 60 (M7, M8 e M9) impegnati in 45 km, la seconda (ore 9.30) con al via gli M5 e M6 che taglieranno il traguardo dopo 60 km al quarto giro, e la terza (ore 11) con le altre categorie più performanti (Elite, M1, M2, M3, M4), attese al traguardo dopo 75 km. Le gare su strada sono riservate ai soli tesserati CSI, le premiazioni si terranno al termine della manifestazione.

Anche il campionato nazionale di ciclismo del Csi indosserà idealmente la maglia #BeActive, tirando la volata alla Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre, promossa da Sport e Salute, in favore di stili di vita sani e attivi per il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità europea.