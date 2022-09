«ALLUVIONE NELLE MARCHE: UNA BREVE SPIEGAZIONE SULLA DINAMICA DELL’EVENTO.

Le cronache ci riferiscono di un evento alluvionale accaduto tra il pomeriggio e la serata del 15 settembre nelle Marche dove, in poche ore, sono caduti localmente anche più di 400 millimetri di pioggia, equivalenti a 400 litri di acqua per metro quadrato. Una breve spiegazione su come si è generato l’evento tiene conto di due tasselli fondamentali: il contenuto di vapore acqueo che è la materia prima per generare le precipitazioni ed una forzante atmosferica in grado di avviare la formazione delle nubi. La prima figura mostra proprio l’incastro tra queste due tessere.

A sinistra, infatti, si può osservare il flusso di vapore acqueo a cui è stata esposta la nostra penisola proprio nella giornata di giovedì 15. La lunga banda si snoda dal Mediterraneo occidentale fino al Mar Caspio e, assumendo il colore rosso, è indice di una condizione estrema. In altre parole, questa situazione ha comportato un trasporto eccezionale di materia prima per la formazione delle piogge. A destra, invece, è mostrato il flusso sulla superficie isobarica di 300 hPa, cioè a circa 9500 metri di quota, che è orientato da sud-ovest verso nord-est e che proprio nel pomeriggio di giovedì 15 settembre ha presentato un’accelerazione in prossimità della regione interessata dall’evento alluvionale (area in giallo).